Меладзе выдвинули главное условие для возвращения в Россию

Однако неизвестно, как певец на такое отреагирует

Константин и Валерий Меладзе попали в опалу у российской публики после специальной операции. Если первый старался вести себя максимально осторожно, то последний оказался в громком скандале после случая в Дубае – тогда исполнитель начал выкрикивать украинские лозунги. А Константина лишили в России вида на жительство.

Однако активы у братьев в России остаются. С давних пор Меладзе пытаются – пока безуспешно – продать особняк в Рублевке, который оценивается примерно в 300 миллионов рублей.

Эксперты полагают, что Меладзе в пору еще переосмыслить ситуацию и одуматься, чтобы исправить ошибки. И тогда можно спокойно вернуться в Россию, если выполнить пару условий.

Как пишет "Экспресс газета", ссылаясь на одного из спикеров, Валерия никто в ОАЭ не тянул за язык. Однако совершенную ошибку можно исправить – стоит только проявить желание. Если исправления ошибок не наблюдается, напрашивается простой вывод: никто этим не собирается заниматься.

Получается, ни один, ни второй еще не определились, кому необходимо адресовать поддержку – России или Украине. В таком случае можно просто распродать все активы и остаться в другой стране.

"А лучше – продать и поддержать наших парней на фронте как минимум гуманитарной помощью" – говорится в материале.