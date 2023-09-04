Любимую виллу Пугачевой в Юрмале выкупили за 600 млн рублей

Покупатель - тот, кто никак не связан с певицей

Последние несколько лет Примадонна арендовала у известного банкира в Латвии Виктора Красовицкого юрмальскую виллу "Марта", построенную в первой половине XX века. На территории в полторы тысячи квадратов было все – спа-комплекс, теннисный корт и куча излишеств.

Теперь виллой владеет Александр Шустерович, экс-возлюбленный Ксении Собчак. По слухам, авторитетный бизнесмен выложил за жилье круглую сумму. По соседству находится дом Лаймы Вайкуле, с которой Примадонна часто виделась, приезжая в Юрмалу.

За месяц проживания Алла Борисовна выкладывала 100 тыс. евро Однако добрым друзьям всегда давали хорошую скидку. А теперь домом владеет тот, с кем ранее Примадонну не связывало ровным счетом ничего.

В 2023 году банкир продал виллу экс-жениху Собчак, утверждает известный российский продюсер Леонид Дзюник. За полторы тысячи квадратных метров бизнесмен выложил 600 миллионов рублей.

Еще в подростковые годы Шустерович эмигрировал с родными в Соединенные Штаты. А затем вернулся в РФ, реализовав себя в издательском бизнесе. В первой половине "нулевых" Александр планировал свадьбу с Ксенией Собчак, однако, увы, все накрылось в самый последний момент. Ныне его ничто не связывает со светской львицей.

В звездной тусовке утверждают, что Шустерович сохранил прежние традиции предыдущего владельца и позволил Алле Борисовне остановиться на ее любимой вилле и на это лето. Недавно певица с детьми и супругом вернулась в Израиль.