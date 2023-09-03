"Современнику" нанесен удар: театр переживает тяжелые времена

Известная артистка рассказала о потерях театра

Созданный в 1956 году театр "Современник" переживает тяжелые времена. Он лишился сразу нескольких артистов, которые имели множество поклонников и привлекали их на постановки. В прошлом году театр и страну покинула Чулпан Хаматова. Следом осталась без работы и Лия Ахеджакова, известная своей общественно-политической позицией.

Актриса Светлана Иванова, которая состоит в труппе "Современника", считает, что театр понес большую утрату, лишившись таких артистов. "Это точно удар для театра", – заявила звезда сериала "И все-таки я люблю", беседуя с Юлией Меньшовой. По мнению 37-летней актрисы, незаменимые есть.

Иванова входит также в художественный совет "Современника". Его представители, кстати, до недавнего времени никак не комментировали уход из театра Чулпан Хаматовой и Лии Ахеджаковой.

Ранее Светлана Иванова высказалась о работе с Кристиной Орбакайте. Актрисы вместе снимались в сериале "Тест на беременность". Иванова назвала черту характера дочери Аллы Пугачевой, которая становится заметна при длительном знакомстве. Подробнее об этом писало "Утро.ру".