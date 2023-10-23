Вечер у артиста не задался

В прессе появилась любопытная информация о том, что популярному российскому актеру пришлось кулаками доказывать свою правоту в беседе с критикующим решение наших властей оппонентом. Драку из-за политической позиции устроил Александр Ведменский.



Молодой человек прекрасно проводил субботний вечер в компании своих друзей в караоке-баре. Ничего не предвещало беды, однако, когда звезда популярных российских телесериалов "Универ" и "Пятницкий" решил покинуть заведение и стоял на улице в ожидании такси, случился неприятный инцидент.



Артист сцепился с прохожим по поводу известных событий февраля прошлого года. Александр является ярым патриотом и поддерживает действия Москвы. Его оппонент оказался носителем других политических воззрений, что в итоге привело к драке.

"Полетели кулаки. Помахались, мне попали. И я попал...", – рассказал артист.

Александр рассказал журналистам, что уже оправился от побоища и отлично себя чувствует. Неприятный инцидент не повлиял на творческую деятельность знаменитости, актер продолжает съемки.



К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало список артистов, поддержавших киевский режим выходом на сцену с украинским флагом.

