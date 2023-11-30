"У меня выбора не было": где живет Харатьян после начала спецоперации

Стало известно, чем занят популярный "гардемарин", где работает и чем живут его дети

Дмитрий Харатьян в последние годы почти не появляется на кинокранах. Еще реже можно его заметить на светских мероприятиях. Сегодня для исполнителя роли Алешки Корсака важнее сольные концерты и телепроекты.

Было время, когда Дмитрий Вадимович грустно констатировал, что в его возрасте мало предложений на киносъемки. Однако его пригласили принять участие в двух кинолентах, продолжении легендарной саги о приключениях курсантов навигацкой школы. Помимо этого, Харатьян снялся в сериале "Мастодонт" и вышел на сцену "Современника" в спектакле "Сашашишин".

Не исключено, что поступали и другие предложения, однако Харатьян много раз говорил, что он отсеивает часть приглашений, поскольку не желает опускаться ниже им самим установленной планки.

Впрочем, скучать Дмитрию некогда. С августа он ведет проект "Наши" на телевидении. Проект состоит из сторий людей, живших в Донбассе после 2014 года. Кроме того, Харатьян участвовал в третьем сезоне шоу "Дуэты" и входил в жюри конкурса о женах, дочерях, сестрах и матерях участников СВО – "Женщина-герой". Впереди – концерт в столице, съемки "Голубого огонька" и другая работа.

В отличие от многих коллег по сцене и киноэкрану, Дмитрий Харатьян не покинул Россию и даже мысли об эмиграции не допускал. Не готов он и спасать сына, если тот попадет под мобилизацию.

"У меня никакого выбора не было. Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга. Какие могут быть сомнения?" – заключил актер.

Более того, актер не раз приезжал к раненым бойцам в госпиталя, участвовал в митинг-концерте на стадионе "Лужники" и выступал в Херсоне на празднике в честь Дня флага России. За это, кстати, Харатьян угодил в санкционные списки Украины, Латвии и Канады.

Александра, дочь Дмитрия Харатьяна, уже давно живет в Швеции и трудится в службе адаптации, помогая привыкнуть к жизни русскоязычных в стране. Дмитрий рассказал, что дочери пришлось пережить некоторый негатив после начала спецоперации, но она держится и сохраняет нейтралитет.

Ранее Дмитрий Харатьян высказался об уехавших из страны коллегах и заявил, что говорить о них надо как можно реже и меньше.



