Почему дочь патриота Харатьяна живет в недружественной стране

Почему дочь патриота Харатьяна живет в недружественной стране
Дмитрий Харатьян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер рассказал о наследнице

Народный артист России Дмитрий Харатьян смог построить не только блистательную творческую карьеру, но и счастливую семейную жизнь. Он был жена дважды. В первом браке родилась дочь Александра, а во втором – сын Иван. Кстати, действующая супруга младше заезды на десять лет.

Дмитрий Харатьян известен широкой публике не только как талантливый актер тетра и кино, но и как убежденный патриот нашей страны. Звезды фильмов про гардемаринов поддерживает решение главы государства о начале специальной военной операции и в трудную минуту стоит рядом с российским народом и армией.

Он даже согласен отправить родного сына на фронт. По словам звезды, если участие его наследника в зоне СВО потребуется, то "косить" от армии он не будет. Однако с дочерью артиста ситуация иная.

Александра Харатьян постоянно проживает в недружественной стране, присоединившейся к санкциям против России – Швеции. Однако, как отметил актер, его наследница переехала еще до начала СВО.

"Пока не собирается возвращаться, насколько я понимаю", – уточнил Дмитрий Харатьян.

При этом он подчеркнул, что дочь периодически приезжает в Россию, не забывает родную страну, а в Швеции – семья и работа. Дочь звезды работает в компании, которая помогает русскоязычным людям адаптироваться в новой стране.

Совершенно противоположно складываются отношения с дочерью у другого популярного актера – Владимира Машкова. Наследница патриота негативно относится к СВО.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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