Путин назвал угрозы Зеленского об ударе по России "формой понтажа"

Лидер рассказал, какой ответ может последовать за поставки "Томагавков"

Владимир Путин отреагировал на недавние заявления Владимира Зеленского, что в случае передачи американцами дальнобойного оружия ВСУ будут иметь законное право нанести удары по Кремлю. Российский президент описал подобные угрозы одним словом.

Напомним, ранее глава Украины утверждал, что если они смогут заполучить "Томагавки", то российским чиновникам придется выучить места расположения бомбоубежищ. При этом известно, что Вашингтон пока не решился на передачу дальнобойных снарядов Киеву.

"Это не только некая форма шантажа, но и понтажа. Понт здесь присутствует", – отметил президент.

По его словам, российский ответ на передачу "Томагавков" будет заключаться в усилении систем ПВО.

Также лидер отметил, что российские военные в ближайшее время могут сообщить о появлении нового оружия. Его испытания успешно завершились не так давно, однако рассказывать подробности Путин не стал.

Ранее в США заявили, что могут передать Украине мощное вооружение, которое будет использоваться для нанесения ударов по приказу.