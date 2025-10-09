Уитакер: США могут передать Украине мощное вооружение для ударов по приказу

Американцы намекнули, что это может случится в ближайшее время

Соединенные Штаты обладают мощным вооружением, которое пока не передано украинским военным. Однако в будущем оно может появиться в распоряжении ВСУ, сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в Риге. Трансляция его речи велась в социальных сетях.

Политик подчеркнул, что в перспективе оружие может использоваться для того, чтобы наносить удары по приказу из Вашингтона.

"У США есть возможности, которых в настоящее время нет на поле боя на Украине. Они очень мощные и могут в буквальном смысле нанести серьезный ущерб в выбранном нами месте в выбранное нами время, некоторые из них будут потенциально перевозиться на Украину для использования", – заявил он.

По словам Уитакера, в случае переброски некоторые из этих видов вооружений могут в перспективе изменить расчеты по украинскому конфликту. Чиновник также отметил, что пока не удалось достичь той точки, когда Владимир Путин согласен на проведение переговоров по Украине.

Не исключено, что постпред США при НАТО мог подразумевать передачу Киеву "Томагавков", которые имеют ядерный потенциал. Российская сторона предупреждала, что подобное решение обернется фактически разрушением недавно начавших налаживаться отношений с Вашингтоном. Известно, что пока Дональд Трамп не принял окончательного решения по поводу поставок дальнобойных ракет.