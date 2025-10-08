Курс рубля
Поставка дальнобойных ракет на Украину, обладающих ядерным потенциалом, обернется ужасными последствиями для США. Полковник Виктор Баранец напомнил, что ранее Россия подготовилась на случай возможной провокации и заключила всеобъемлющее военное сотрудничество сразу с несколькими странами.
Договор подразумевает, что государства смогут не только обмениваться информацией, обучать солдат, но также размещать свои военные объекты на территории партнера и проводить совместный ответ на агрессию.
"В качестве контрмеры России может вернуться на Кубу, чтобы с ее территории снова "приставить пистолет к жирной заднице США"... Отступать дальше некуда. И решимость Трампа дать Украине "Томагавки", чтоб накрывать ими цели в глубине России, может очень больно аукнуться для самой Америки", – пишет полковник в своей авторской колонке.
По мнению Баранца, Россия может вернуть в Карибское море центр электронной разведки и построить собственные базы, где будут храниться оперативно-тактические ракеты с дальностью 2-3 тысячи километров. Нельзя также исключать, что на Кубе, как и в Белоруссии, будет размещен комплекс "Орешник" – это дополнительно поможет прикрыть Венесуэлу и укрепить российские позиции в Латинской Америке.
Ранее в России допустили, что в результате ответа на поставку "Томагавков" пострадает не только Украина, но и другие страны.
