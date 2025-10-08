Полковник Баранец пригрозил "приставить пистолет к жирной заднице США"

Трамп будет в шоке от российского ответа на поставки "Томагавков"

Поставка дальнобойных ракет на Украину, обладающих ядерным потенциалом, обернется ужасными последствиями для США. Полковник Виктор Баранец напомнил, что ранее Россия подготовилась на случай возможной провокации и заключила всеобъемлющее военное сотрудничество сразу с несколькими странами.

Договор подразумевает, что государства смогут не только обмениваться информацией, обучать солдат, но также размещать свои военные объекты на территории партнера и проводить совместный ответ на агрессию.

"В качестве контрмеры России может вернуться на Кубу, чтобы с ее территории снова "приставить пистолет к жирной заднице США"... Отступать дальше некуда. И решимость Трампа дать Украине "Томагавки", чтоб накрывать ими цели в глубине России, может очень больно аукнуться для самой Америки", – пишет полковник в своей авторской колонке.

По мнению Баранца, Россия может вернуть в Карибское море центр электронной разведки и построить собственные базы, где будут храниться оперативно-тактические ракеты с дальностью 2-3 тысячи километров. Нельзя также исключать, что на Кубе, как и в Белоруссии, будет размещен комплекс "Орешник" – это дополнительно поможет прикрыть Венесуэлу и укрепить российские позиции в Латинской Америке.

Ранее в России допустили, что в результате ответа на поставку "Томагавков" пострадает не только Украина, но и другие страны.