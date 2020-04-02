Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Бывшего любовника Собчак нашли в гостинице израненным

Бывшего любовника Собчак нашли в гостинице израненным
Ксения Собчак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бизнесмен Джабраилов имел проблемы с законом

Предприниматель Умар Джабраилов доставлен больницу.  У бывшего любимого Ксении Собчак заметили раны на руках. 

Свое поведение Джабраилов объяснил "шоковым состоянием", передает "Телеграм"-канал Mash. После информацию подхватили СМИ. 

Ксения Собчак в своем "Телеграм"-канале подтвердила информацию о состоянии Умара Джабраилова. 

В 2017 г. Джабраилова задержали за стрельбу из наградного пистолета в номере отеля Four Seasons. 

Ранее "Утро" рассказало, что экс-сенатор Джабраилов отделался деньгами за стрельбу.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех

Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года

СМИ: Карантин затянется еще на неделю

Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей