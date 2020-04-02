Бизнесмен Джабраилов имел проблемы с законом

Предприниматель Умар Джабраилов доставлен больницу. У бывшего любимого Ксении Собчак заметили раны на руках.

Свое поведение Джабраилов объяснил "шоковым состоянием", передает "Телеграм"-канал Mash. После информацию подхватили СМИ.

Ксения Собчак в своем "Телеграм"-канале подтвердила информацию о состоянии Умара Джабраилова.

В 2017 г. Джабраилова задержали за стрельбу из наградного пистолета в номере отеля Four Seasons.

Ранее "Утро" рассказало, что экс-сенатор Джабраилов отделался деньгами за стрельбу.