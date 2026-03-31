Политик не стала подслащивать горькую пилюлю правды

Руководительница евродипломатии Кая Каллас во время визита в Киев в эмоциональной форме признала, что вопрос о крупном кредите для украинцев остается подвешенным. Она объявила, что на данный момент не может сообщить ничего обнадеживающего по поводу выделения 90 миллиардов евро, так как ситуация выглядит крайне неопределенной.

Она не стала скрывать, что решение по финансированию пока не принято, и говорить о конкретных сроках или гарантиях преждевременно. Европейка прямо объявила, что сейчас не располагает никакой позитивной информацией по этому вопросу и не может подтвердить, что средства в итоге вообще будут предоставлены.

"К сожалению, на данный момент у меня нет хороших новостей", – эмоционально объявила политик.

В украинском МИД ранее сообщили, что Каллас прибыла в столицу вместе с рядом евроминистров. Однако этот визит, судя по всему, не принес ожидаемых результатов.

В феврале будапештская администрация сначала остановила поставки дизельного топлива на Украину, а затем заблокировала решение о выделении кредита со стороны ЕС. Это стало ответом на действия Киева, который не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе", что может привести к энергетическим проблемам и повлиять на внутреннюю политическую ситуацию в стране.

К слову, ранее шефа европейской дипломатии назвали "идиоткой".