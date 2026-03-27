Сбежавший в Европу комик Кривец отпустил шутку про украинцев

Сбежавший в Европу комик отпустил едкую шутку про украинцев
Артист рассказал, в чем его обычно упрекают

Белорусский стендап-комик Павел Кривец, перебравшийся на ПМЖ в Европу, в одном из выпусков очередного развлекательного проекта высказался о поведении украинцев в европейских странах. В разговоре он также рассказал о критике, с которой регулярно сталкиваются беглые комики.

По его словам, зрители нередко упрекают его, а также Идрака Мирзализаде*, в том, что в их выступлениях много шуток о России. Как оказалось, народ ожидает от хохмачей аналогичных высказываний и в адрес других стран и народов, в частности, людям хотелось бы слышать шутки про украинцев.

Отвечая на такие претензии, Кривец отметил, что у него нет негативного отношения к украинцам. В качестве единственного раздражающего момента он в шутливой форме указал на манеру некоторых водителей ездить по польской столице.

"А у меня нет претензий к украинцам. Кроме того, что они по Варшаве без глушителей ездят часто", – заявил лицедей.

Его коллега, в свою очередь, поддержал эту мысль и признался, что подобное поведение действительно может вызывать раздражение.

Ранее похожая ситуация произошла с Русланом Белым**, который столкнулся с критикой из-за неудачной шутки о женщинах. Впоследствии он признал, что допустил ошибку и сформулировал высказывание некорректно.

*его пребывание в России МВД признало нежелательным

**признан иностранным агентом в России

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
