Продюсер Дворцов рассказал, почему Лепс расстался с 19-летней невестой

Продюсер озвучил реальную причину, из-за которой Киба бросила Лепса
Фото: соцсети
Никакой измены не было, как и искренности чувств у бывшей звездной пары, убежден критик

Никакой искренности в отношениях Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой быть не могло, считает продюсер Леонид Дзюник. Он допустил, что между обоими могла "проскочить искра" – но не более того.

"Девочку нужно было двигать и все, только финансовый интерес. Это же шоу-бизнес, тут ничего не делается так просто, чтобы влюбиться, надо уйти оттуда", – пояснил Леонид.

По ту сторону экрана, отмечает бывший продюсер Филиппа Киркорова, люди видят исключительно мираж, который им показывают. Наивны и утверждения о том, что Лепс якобы мог изменять Кибе – для этого необходим был роман, которого не было.

"Аврора молодец, что кричит о богатой семье, что есть деньги, вот этими деньгами и обеспечивали Лепса", – высказался продюсер.

Подтверждение самой Авроры, сообщившей о разрыве, считает он, лишь говорит о том, что либо закончились деньги, либо семья поняла, что пиар-отношения не дали ожидаемого выхлопа. За год эти заявленные на публику отношения не дали особого результата: Киба не влилась в шоу-бизнес. А на все, убежден Дзюник, наверняка ушли десятки миллионов.

Источник: Woman.ru
