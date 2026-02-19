Актер Сапрыкин устроил пьяный дебош

Актер Сапрыкин устроил пьяный дебош
Кузьма Сапрыкин. Кадр: соцсети
На звезду пожаловались его коллеги

На съемках киноленты "Ангел", проходивших в Минской области, разразился грандиозный скандал, связанный с поведением Кузьмы Сапрыкина. Как рассказал источник из его окружения, летом прошлого года артист появился на площадке в состоянии алкогольного опьянения.

По словам коллег, он с самого начала рабочего дня вел себя вызывающе: позволял себе резкие высказывания, грубил участникам съемочной группы, срывался на крик. Работа в тот день фактически остановилась – артист путал реплики, не мог сосредоточиться и в целом мешал процессу.

В результате сцены, которые планировалось отснять, так и не были сделаны. Съемочная группа понесла убытки, а атмосфера на площадке, по свидетельствам очевидцев, была крайне напряженной.

В распоряжении журналистов оказались видеокадры, где культурный деятель громко кричит матом, конфликтует с коллегой и еле стоит на ногах. Позже корреспонденты попытались получить у звезды комментарий, однако актер отвечать отказался и прервал разговор.

К слову, недавно российская артистка устроила грандиозный скандал в самолете.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
