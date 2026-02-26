Киба после Лепса закрутила роман с племянником президента Азербайджана – СМИ

Киба после Лепса закрутила роман с племянником президента Азербайджана
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: соцсети
Красотка недолго горевала после разрыва отношений с исполнителем

Личная жизнь Авроры Кибы продолжает будоражить общественность. Не успели утихнуть разговоры о ее расставании с Григорием Лепсом, как стало известно о новом романе – на этот раз, предположительно, с 36-летним Рустамом Гаджиевым, который приходится племянником азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву. Такая информация появилась в прессе.

День всех влюбленных эффектная студентка провела в жаркой Бразилии. Туда она отправилась вместе с приятелями, среди которых был и жгучий азербайджанец, а также его брат с женой. Компания гуляла на карнавале, отдыхала на роскошных пляжах и активно делилась кадрами из одних и тех же локаций, что фактически подтвердило их близкие отношения.

Известно, что молодой человек – состоятельный бизнесмен, руководящий с 2012 года первым коллекторским агентством в Азербайджане. Он ведет яркий образ жизни, путешествует, интересуется футболом и не скрывает теплых отношений с влиятельным дядей.

О разрыве студентки с известным российским певцом стало известно всего месяц назад. Судя по всему, девушка недолго горевала.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник

Китай ответил русским разведчикам на разоблачение о ядерном оружии

В Поднебесной выступили со срочным заявлением

"Доказать, что мертв": действия военных ВСУ вызвали ужас в Британии

Жуткая реальность всколыхнула общественность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей