Киба после Лепса закрутила роман с племянником президента Азербайджана – СМИ

Красотка недолго горевала после разрыва отношений с исполнителем

Личная жизнь Авроры Кибы продолжает будоражить общественность. Не успели утихнуть разговоры о ее расставании с Григорием Лепсом, как стало известно о новом романе – на этот раз, предположительно, с 36-летним Рустамом Гаджиевым, который приходится племянником азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву. Такая информация появилась в прессе.

День всех влюбленных эффектная студентка провела в жаркой Бразилии. Туда она отправилась вместе с приятелями, среди которых был и жгучий азербайджанец, а также его брат с женой. Компания гуляла на карнавале, отдыхала на роскошных пляжах и активно делилась кадрами из одних и тех же локаций, что фактически подтвердило их близкие отношения.

Известно, что молодой человек – состоятельный бизнесмен, руководящий с 2012 года первым коллекторским агентством в Азербайджане. Он ведет яркий образ жизни, путешествует, интересуется футболом и не скрывает теплых отношений с влиятельным дядей.

О разрыве студентки с известным российским певцом стало известно всего месяц назад. Судя по всему, девушка недолго горевала.