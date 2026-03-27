Президент Финляндии заявил о расколе в НАТО

США идут своим путем, и поэтому ЕС не собирается помогать им в войне против Ирана

Президент Финляндии Александр Стубб дал интервью изданию Politico, в котором фактически констатировал раскол внутри Североатлантического альянса. По словам финского лидера, единый "глобальный Запад" больше не существует, а трансатлантическое партнерство дает трещину.

Стубб заявил, что прежняя концепция единства Европы и Америки ушла в прошлое. При Дональде Трампе США действуют по принципу "транзакционности" – сделка в обмен на выгоду, а не общие ценности.

"Мы видим не разрыв, но трещину в трансатлантическом партнерстве. Глобальный Север теперь берет на себя защиту либерального миропорядка, тогда как глобальный Запад – это США, которые стали более транзакционными", – отметил президент Финляндии.

Одно из самых жестких заявлений Стубба касается разделения конфликтов по зонам ответственности. На вопрос о помощи США в Персидском заливе он ответил без дипломатических прикрас, заявив, что Финляндия останется безучастной.

"Это может прозвучать жестко, но Иран – не мой конфликт. Украина – мой конфликт", – высказался он.

Эти слова, по мнению наблюдателей, стали маркером функционального раскола внутри НАТО: США поглощены иранским кризисом, тогда как Европа продолжает удерживать украинскую повестку. Координации между союзниками фактически нет.

Финский президент также признал, что мирные переговоры по Украине заморожены. По его словам, причина не только в том, что Вашингтон отвлекся на Иран.

"Мне кажется, переговоры о мире сейчас на паузе. Это может быть из-за Ирана, а может быть, потому что они достигли конца дороги", – заявил Стубб.

По словам Стубба, если после холодной войны конфликты были локальными, то теперь они перерастают в региональные, и без международных правил и норм "конфликт всегда за углом".

Стубб остается одним из немногих европейских политиков, сохранивших личный канал связи с Трампом. Однако даже у него контактов с американским лидером стало, по его собственному признанию, "немного меньше". Остальные европейские лидеры, судя по контексту интервью, фактически потеряли возможность влиять на решения Вашингтона в условиях углубляющегося раскола внутри альянса.