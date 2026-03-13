Травматолог объяснил, почему Пугачевой пришлось выйти на люди с тростью

Аксессуар может намекать на подагру или артроз у 76-летней певицы

В Сети появилась новая фотография Аллы Пугачевой, на которой она позирует с тростью золотистого цвета. Снимок вызвал вопросы у поклонников, на которые отреагировал ортопед-травматолог Сергей Дедов.

По словам эксперта, учитывая возраст, бывшая примадонна может страдать подагрой или артрозом. Однако выбранный аксессуар, скорее всего, служит для антуража, а не для решения реальных проблем.

"Эта трость – поддержка, она не спасает от разгрузки, это очень высокая трость. Как правило, если разгружаем ногу, трость должна быть ниже", – пояснил Дедов в беседе с "Абзацем".

Эксперт обратил внимание на следующую деталь: на трости не видно механизма для регулировки высоты, который есть у современных ортопедических моделей. Из-за этого аксессуар, по мнению врача, не придает образу солидности. Антуража и стильного образа тут доктор не видит.

"А так – выглядит она как селянка. <...> Скорее всего, какие-то проблемы есть. Тем более рядом муж молодой, а такая старушка с тростью", – резюмировал травматолог.

К слову, еще в 2023 году Любовь Аксенова, работавшая швеей у Пугачевой, рассказывала, что артистка с молодости страдает подагрой и давно лечит недуг. Но, видимо, до конца справиться с болезнью так и не удалось.