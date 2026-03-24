Норвежский профессор обвинил ЕС в безграмотности из-за отказа от газа из РФ

В Европе забили тревогу из-за губительного отказа от российского газа
Фото: Энтберт/Wikimedia Commons
Энергетическая безопасность Европы теперь подорвана из-за отказа от дешевых ресурсов

Европейские лидеры своими руками подрывают безопасность континента, отказываясь от дешевого российского газа и попадая в зависимость от США. Такое мнение в соцсети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

"Безграмотность европейских лидеров стала главной угрозой для континента. Энергетическая безопасность – это диверсификация, но для них она обернулась отказом от надежных и недорогих поставок из России и чрезмерной опорой на американские ресурсы", – написал он.

По словам профессора, такая политика дает Вашингтону рычаги давления: США могут в любой момент пригрозить сокращением поставок и добиться от Европы нужных политических уступок.

В конце 2025 года страны ЕС договорились полностью отказаться от российского трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года, а от сжиженного природного газа – с 1 января 2027-го. В Еврокомиссии уже анонсировали законодательный запрет на импорт всей российской нефти.

В Москве не раз предупреждали, что Запад совершает ошибку. Отказ от российских энергоресурсов, по словам российских властей, приведет к еще большей зависимости от других поставщиков и ударит по самой Европе.

И в самом Евросоюзе признают: отказ от российского газа дался тяжело. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно сетовала, что ограничения вводили "буквально за одну ночь", и это стало серьезным ударом по экономике и простым жителям. Цены на энергоносители взлетели, и европейцы до сих пор расплачиваются за это решение. 

