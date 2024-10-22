"Известия" предупредили о проблемах с производством сливочного масла

Изготавливать продукт стало сложнее

Крупнейшие производители сливочного масла в России предупреждают, что из-за дефицита сырья будут сокращать объемы поставок продукции. Вместе с этим вырастет и стоимость товара в розничных сетях. Особенно тенденция коснется марок "Простоквашино", "Село Зеленое" и других, сообщают "Известия".

Проблемы с поставками сливочного масла начались еще 1 сентября, когда компании стали сообщать о приостановке производства и отгрузки товаров.

"В нынешних экономических условиях изменилась структурная матрица выпускаемых продуктов, увеличилась доля более высокомаржинальных товаров, таких как сыр, и снизилась низкомаржинальных, например масла", – объясняют производители.

По их словам, сейчас спрос на российское сливочное масло гораздо выше предложения. В итоге это привело к повышению стоимости товара от 2 до 20% в зависимости от поставщика. Также повысились цены на другие молочные товары.

При этом в Минсельхозе утверждают, что пустых полок в магазинах не будет – продукция все так же поступает к ритейлу без перебоев. Уровень производства по данным за первые восемь месяцев текущего года полностью соответствует показателям прошлого года.

Журналисты отмечают, что стоимость сливочного масла с начала 2024 года выросла почти на 18% – это может стать поводом для вмешательства в ценооборазование государства. Правительство может предпринять меры для регуляции цены.