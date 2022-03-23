При желании украинцы могут пойти по пути Крыма, Абхазии или стать гражданами Союзного государства

Российское законодательство предусматривает несколько вариантов интеграции республик Донбасса и регионов Украины с Россией. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

По его словам, у России нет цели непременно закрепиться на Украине. Для нее важно, чтобы эта территория была нейтральной по отношению к РФ, чтобы от нее не исходила угроза безопасности. А как дальше будут складываться отношения, зависит от самих украинцев. Захотят какие-то регионы присоединиться к России – они могут, по примеру Крыма, провести референдум, и далее будут запущены предусмотренные Конституцией РФ правовые процедуры присоединения в виде субъекта РФ.

"Для этого должно быть прежде всего желание людей",

– подчеркнул сенатор в интервью URA.RU.

Но вхождение в состав России – это не единственный вариант. Возможна интеграция территорий Украины, а также ДНР и ЛНР в Союзное государство России и Белоруссии, можно выстроить отношения по примеру Абхазии и Северной Осетии, которые суверенны, но валюта там – рубль и при пересечении границы там не требуется загранпаспорт.

Ранее лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что в планах националистов – совершить госпереворот в Киеве и утвердить свою власть в западной части Украины.