Премьеру выдвинули обвинения в парламенте

Является ли глава правительства Великобритании Борис Джонсон российским агентом? Этот вопрос стал одним из самых важных для местной прессы. Премьер-министру выдвинули обвинения в работе на нашу страну не где-нибудь, а в парламенте Соединенного королевства. Об этом сообщает журнал The Spectator.

Разоблачить главу британского кабмина на прошедшем заседании попыталась член Палаты общин от лейбористов Анджела Рейнер. Парадокс в том, что сам премьер не присутствовал на слушаньях в нижней палате парламента. Отбиваться от громких заявлений оппозиции пришлось заместителю главы правительства Доминику Раабу.

Депутат подчеркнула, что предприниматель Евгений Лебедев, который в Британии получил титул пэра, является другом Бориса Джонсона. Более того, власти, по ее словам, проигнорировали запрет силовиков, когда жаловали бизнесмену новое звание. Его самого парламентарий назвала сыном офицера КГБ.

Рааб отметил, что слова депутата являются чепухой. Впрочем, как сообщают авторы статьи, спикер Линдси Хойл даже не старалась остановить представителя лейбористов. Напротив, председатель Палаты общин заявила, что заместитель премьер-министра при желании может поспорить за дверью.

"Рейнер завершила свое выступление с разоблачением Бориса как прихвостня иностранного государства", – пишет The Spectator.

По данным издании, Джонсона обвинили в роскошной жизни за счет российских бизнесменов. Раабу пришлось оправдываться тем, что Великобритания присоединилась к санкциям США и Евросоюза против нашей страны.

Ранее в Британии решили поискать "секретные активы" российского лидера Владимира Путина.