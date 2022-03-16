Британские разведчики бросятся на поиски "секретных активов" Путина в Лондоне

Британские разведчики бросятся на поиски "секретных активов" Путина в Лондоне
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спецслужбы надеются найти некие "богатства"

В рамках санкционного давления против России, усилившегося после начала специальной военной операции по защите мирных жителей независимых республик Донбасса, в Великобритании решили потратить время с пользой и поискать "секретные активы" российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на свой источник. По данным издания, к поискам подключатся сразу несколько спецслужб Соединенного Королевства. Искать мифические счета президента России планируется в банках Лондона.

К спецоперации против главы нашего государства подключатся сотрудники британского национального агентства по борьбе с преступностью. Поддержку им окажут службы разведки. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Источник британской газеты подчеркнул, что в стране будет задействована специальная группа по борьбе с "клептократией". Задачей спецслужб, по данным издания "Свободная пресса", является поиск денег не только Путина, но и людей, которые считаются близкими к политику.

Кстати, кабинет министров Великобритании уже заявил о готовности организовать экспертную группу для поиска и изучения счетов граждан России и Белоруссии, против которых в стране введены санкции.

Напомним, что под ограничения США, Британии, Евросоюза и Канады попали не только политики. Западные санкции также коснулись журналистов, спортсменов и артистов. Меж тем, телеведущий Артем Шейнин отреагировал на новость о "черном списке" ироничной цитатой.

Источник: The Daily Telegraph ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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