Дрова для Европы: россияне вспомнили предсказание Задорнова про санкции

Дрова для Европы: россияне вспомнили предсказание Задорнова про санкции
Михаил Задорнов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Сатирик всегда высмеивал антироссийские ограничения

Знаменитый российский писатель Михаил Задорнов очень часто обращался к проблемам истории, философии и политики. Многие граждане прислушивались к его мнению как к позиции полноправного эксперта. Сатирик всегда мог предсказать будущее нашей страны. И то, что при его жизни казалось шуткой, сегодня уже начинает сбываться.

Юморист много рассуждал об отношениях России с другими странами. Не обходил стороной тему Украины и всегда высмеивал санкции, которые Запад то и дело грозился ввести против нашей страны. Задорнов ушел, оставив после себя актуальные предсказания. Об одном из них в последнее время активно вспоминают в Интернете.

Речь о монологе 2016 года, как сатирик в свойственной для себя манере объяснил, к чему могут привести американские ограничения. Тогда Вашингтон уже начал вводить санкции против Москвы. Писатель полагал, что они усилятся к 2018 году, но оговаривался: россиянам не стоит об этом беспокоиться.

Задорнов любил шутить, что США накладывают санкции на Россию, а русские – на то, что наложили американцы. А вот Европу он предупреждал уже серьезно: по итогу придется топить печи дровами из нашей страны.

"Россия стонала от 34-го уровня экономических санкций. В США издали пятый том со списками, кому нельзя приезжать в Америку. Европа топила дровами. Дрова в Европу поставляла Россия", – иронизировал Задорнов.

К слову, американский эксперт уже предрек США "абсолютный хаос" из-за санкций против России.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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