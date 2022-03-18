В Европе объяснили нарушение правил при выдвижении Зеленского на Нобелевскую премию

Политики разных стран составили обращение к членам комитета

Президента Украины Зеленского хотят номинировать на Нобелевскую премию мира. Об этом политики Европы заявили, составив для членов комитета обращение с данной просьбой. 

В связи с тем, что в мире царят исторические и беспрецедентные события, авторы инициативы попросили продлить срок выдвижения кандидатов на получение премии до 31 марта, цитирует строки из обращения RT

Действия связаны со стремлением европейских политиков показать украинцам, что "Мир на их стороне". Составители заявления добавили, что просьба является нарушением процедуры, однако мировая обстановка оправдывает подобные меры.

Ранее стало известно, что украинские турагентства обратились к владельцам отелей в Турции и Египте, чтобы призвать их не пускать на свои курорты туристов из России. 

Источник: nobelprizeforukraine.org ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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