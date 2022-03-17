"Америке - конец": опубликовано новое предсказание Жириновского

"Америке - конец": опубликовано новое предсказание Жириновского
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лидер ЛДПР категорично высказался о будущем Штатов

Владимир Жириновский известен как политик, который дает очень точные прогнозы относительно будущих событий в стране и мире. Очередным предсказанием лидера ЛДПР поделился в своем Telegram-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. 

Так, Жириновский довольно категорично высказался по поводу будущего США. 

"Америке – конец", – цитирует лидера ЛДПР Дегтярев. 

При этом политик отметил, что это абсолютно нормально, потому что каждая страна в свое время "сходит с Олимпа". По словам Жириновского, ранее такое происходило с Францией и Германией. 

Лидер ЛДПР также дал характеристику президенту США Джо Байдену. Он назвал его "президентом по сценарию". Жириновский заявил, что по возрасту и физическому состоянию нынешнему главе Америки не следует быть у власти, так как старые люди сильно подвержены внушению.

Как считает политик, ему дают различные задания, например, сказать что-то про Китай, сделать удар по Сирии, или же оскорбить руководителей России, и Байден их выполняет. Жириновский заключил, что президент Америки транслирует мысли той группировки, которая стоит за его спиной. 

Напомним, что Михаил Дегтярев собрал свежие предсказания лидера ЛДПР в книгу под названием "Пророк 2.0". Так, Жириновский сделал много высказываний об Украине, которые оказались провидческими. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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