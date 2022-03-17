Запреты на продажу были сняты

Официальный сайт компании Samsung заявил о некоторых решениях компании. В частности, апелляционный суд снял запрет на продажу 61 модели телефонов Samsung с сервисом платежей Samsung Pay. Кроме того, его работа возобновится в России.

Компания Samsung Electronics предупредила, что некоторые операции в сервисе Samsung Pay в связи с санкциями могут не работать на территории РФ. Однако платежи по карте "Мир" любого банка будут действовать через Samsung Pay без ограничений, передает URA.RU.

Помимо этого, апелляционный суд снял с компании запрет на продажу смартфона Samsung 61 модели с сервисом Samsung Pay. Ограничения ранее были введены после иска компании Sqwin SA, которая заявила о том, что изобретение принадлежит ей. Samsung в результате смогла оспорить это решение и вернула на модель смартфона Samsung Galaxy Z Flip.

Ранее стало известно о разработке новой социальной сети под названием "Россграм".