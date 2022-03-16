Новая социальная сеть появится в конце марта

В Сети появилась информация о создании российского аналога Instagram. Его собираются запустить 28 марта 2022 года. Новая социальная сеть будет иметь название "Россграм" и сохранит привычный функционал заблокированного в России приложения. Данные появились в официальном сообществе проекта.

Ее создатель Александр Зобов заявил, что приложение смогут скачать как пользователи Android, так и iOS. Среди способов монетизации у аудитории будет возможность доступа к публикациям за деньги, функция сбора средств, то есть краудфандинг, реферальная программа и другие. На сайте уточняется, что сейчас желающие могут стать первыми юзерами с рядом особых привилегий.

Доступ к социальной сети сначала будет открыт для топовых блогеров и спонсоров. Обычные пользователи смогут начать пользоваться "Россграмом" с апреля.

Разработка проекта принадлежит Александру Зобову. По имеющимся данным, он является сокурсником Павла Дурова, который известен тем, что создал "ВКонтакте" и Telegram.

Напомним, что Роскомнадзор принял решение о блокировке Instagram на территории России после скандальных призывов компании Meta. С 14 марта россияне не имеют возможности пользоваться социальной сетью. Для тех, кто расстроился из-за потери данных, социальная сеть "ВКонтакте" разработала приложение для переноса фотографий из Instagram.