Эксперты склонны считать, что причиной могла стать диверсия, устроенная самими сотрудниками

Вот уже два дня один из ведущих отечественных маркетплейсов Wildberries работает на территории Российской Федерации со сбоями. Примерно половина пользователей жалуется на сложности с доступом на сайт, имеются проблемы с отслеживанием заказов. Эксперты считают, что площадка столкнулась с атакой вируса-шифровальщика, в диверсии мог участвовать сам персонал Wildberries

За минувшие 24 часа свыше 40 процентов клиентов обратились с жалобами на доступ в приложение. Сервис доставки СДЭК уже рекомендовал клиентам вывести денежные средства, блокировать и перевыпустить привязанную карту.

Представители Wildberries сообщили, что компания пострадала из-за технических недочетов. Служба информационной безопасности устраняет неполадки, за сутки количество ошибок в работе маркетплейса в приложении снизили вчетверо. Компания также утверждает, что личные данные пользователей не пострадали.

Представители кибербезопасности указали, что сайт взломали с помощью вируса-шифровальщика. Точки входа скомпрометировали более года назад. Злоумышленникам удалось добраться до резервных копий самой платформы, которые были "выключены". Затем ударили по другим платформам маркетплейса. Главная проблема для Wildberries сейчас – восстановление выведенных из строя сервисов. Непонятно, сколько времени на это уйдет.

Экспертов удивляет успех самой атаки, учитывая крайне серьезное и ответственное отношение маркетплейса к собственной киберзащите. Косвенные признаки указывают, что Wildberries не привлекала к работе центры мониторинга безопасности, которые выявляют подобные проблемы еще на раннем этапе. Для компании подобного масштаба подобное упущение вызывает крайнее удивление. А маркетплейс отказался отвечать на этот вопрос, ссылаясь на коммерческую тайну.