Россияне побежали прятать ценности в банк

Россияне побежали прятать ценности в банк
Фото: Daniel Reinhardt/dpa/www.globallookpress.com
Граждане готовы терпеть инфляционные издержки, лишь бы наличные деньги лежали в надежном месте и были доступны в любой момент

С конца февраля 2022 г. в России отмечается резкий спрос на аренду сейфовых ячеек со стороны населения. В некоторых банках свободных хранилищ почти не осталось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей крупных кредитных организаций.

Так, в банке "Открытие" сообщили, что количество арендаторов сейфовых ячеек в марте выросло вдвое по сравнению с февралем. В Промсвязьбанке число заключенных в марте договоров на хранение увеличилось в 10 раз по сравнению с мартом прошлого года. В банке "Дом.РФ" рассказали, что сейчас занято более 90% ячеек, хотя ранее больше половины всегда были свободными.

Эксперты полагают, что россияне несут в банк наличные деньги, которые сняли со счетов после начала военной спецоперации РФ на Украине и последовавшими за этим западными санкциями. Вместе с купюрами в разной валюте в сейф кладут хранившиеся прежде дома ценности, ювелирные украшения.

"Рост спроса на аренду сейфовых ячеек обусловлен желанием части клиентов уйти в кеш и хранить сбережения в наличном виде, не дома",

– приводит URA.RU мнение вице-президента "МТС Банка" Владимира Стасевича.

Ранее банки в России значительно повысили доходность по вкладам и депозитам после того, как ЦБ РФ установил ключевую ставку в 20%. В некоторых кредитных организациях отметили, что поступления средств от населения после такого решения регулятора превысили отток денег населения, который отмечался в конце февраля.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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