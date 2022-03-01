Держать деньги на счетах стало очень выгодно

Результат от решения Центробанка РФ поднять ключевую ставку до 20% не заставил себя ждать. Российские кредитно-финансовые организации одна за другой объявляют о повышении доходности по вкладам.

Самые выгодные условия населению предлагает Совкомбанк – там можно получить до 23% годовых. Чуть больше ставки ЦБ дал банк "Зенит" – 20,5%.

Клиенты Альфа-банка и МКБ могут рассчитывать на 20-процентную выручку по рублевым вкладам.

В Промсвязьбанке дают 18,5%, в Газпромбанке 18,2%. В Сбербанке и ВТБ максимум – 18%. В "Уралсибе" и банке "Абсолют" – 17%.

При этом многие банки прислушались к рекомендации ЦБ и не стали поднимать ставки по потребительским кредитам и ипотеке, оформленным ранее.



"По всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами",

– сообщили РИА "Новости" в ВТБ. Аналогичное решение приняли Сбербанк, Альфа-банк, Росбанк, Райффайзенбанк, банки "Открытие", "Русский стандарт", "Зенит".

Накануне, 28 февраля, ЦБ РФ объявил о мерах в ответ на санкции Запада, в том числе о повышении ставки с 9,5 до 20%. По прогнозу экспертов, это приведет к увеличению доходности по депозитам, но и кредиты станут дороже.