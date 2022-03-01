Банки поднимают проценты по вкладам и депозитам

Банки поднимают проценты по вкладам и депозитам
Фото: depositphotos.com
Держать деньги на счетах стало очень выгодно

Результат от решения Центробанка РФ поднять ключевую ставку до 20% не заставил себя ждать. Российские кредитно-финансовые организации одна за другой объявляют о повышении доходности по вкладам.

Самые выгодные условия населению предлагает Совкомбанк – там можно получить до 23% годовых. Чуть больше ставки ЦБ дал банк "Зенит" – 20,5%.

Клиенты Альфа-банка и МКБ могут рассчитывать на 20-процентную выручку по рублевым вкладам.

В Промсвязьбанке дают 18,5%, в Газпромбанке 18,2%. В Сбербанке и ВТБ максимум – 18%. В "Уралсибе" и банке "Абсолют" – 17%.

При этом многие банки прислушались к рекомендации ЦБ и не стали поднимать ставки по потребительским кредитам и ипотеке, оформленным ранее. 

"По всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами",

– сообщили РИА "Новости" в ВТБ.  Аналогичное решение приняли Сбербанк, Альфа-банк, Росбанк, Райффайзенбанк, банки "Открытие", "Русский стандарт", "Зенит".

Накануне, 28 февраля, ЦБ РФ объявил о мерах в ответ на санкции Запада, в том числе о повышении ставки с 9,5 до 20%. По прогнозу экспертов, это приведет к увеличению доходности по депозитам, но и кредиты станут дороже.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Россия назвала условие применения ядерного оружия в спецоперации на Украине

Надеяться в этом вопросе решили на Бога

Лидеры Евросоюза могут потерять власть из-за санкций против России - Politico

Вашингтон и Брюссель находятся в зависимости от Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей