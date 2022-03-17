Товар заканчивается в магазинах через несколько секунд после открытия

Несмотря на заверения Минпромторга, что проблем с сахаром в стране нет, россияне продолжают искусственно провоцировать рекордный спрос. В некоторых магазинах сразу после открытия его сметают в считанные минуты. Кадры происходящего попали в соцсети.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео из города Касимов Рязанской области. Там в одном из магазинов крупной торговой сети посетители устроили массовый набег на корзины с упаковками сахара.

На кадрах преимущественно пожилые граждане отталкивают друг друга, стараясь прихватить с собой как можно больше товара – некоторые умудряются ухватить по 5-7 упаковок за раз. Другие отвозят к кассе битком набитые корзины.

"Это смертоубийство. Разве так можно?", – спрашивает кто-то за кадром.

Одна из женщин заявила, что пытается уже несколько дней купить хотя бы упаковку, но никак не может этого сделать.

Партия, которую в этот раз выставили продавцы, закончилась за 20 секунд.

В Минпромторге уверяют, что необходимости делать вложения в сахар в текущей ситуации нет – его хватает, а проблемы с производством отсутствуют.