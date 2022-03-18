Курс рубля
- Финансист заявил о скором крахе доллара
- Эксперт оценил будущее рубля при сговоре США с Китаем
- Какая валюта заменит доллар: эксперт все разъяснил
843 новости
Крупная бытовая техника в России выросла в цене на 50%, спрос же увеличился в 2,3 раза, говорится в результатах исследований одного из портала.
На 57 процентов выросли в цене отечественные холодильники, на 105% – аналогичная техника от одного из немецких брендов. На 48% поднялись в цене посудомоечные машины, передает "Радио 1".
Как отмечает источник, стиральные машины показали один из самых высоких спросов – он увеичился на целых 254 процента.
Заявления дипломата высмеяли в прессе
Победа над националистами здесь станет символом поражением киевского режима