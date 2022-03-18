В России возник ажиотажный спрос на бытовую технику

Подорожало все - от холодильников до посудомоек

Крупная бытовая техника в России выросла в цене на 50%, спрос же увеличился в 2,3 раза, говорится в результатах исследований одного из портала.

На 57 процентов выросли в цене отечественные холодильники, на 105% – аналогичная техника от одного из немецких брендов. На 48% поднялись в цене посудомоечные машины, передает "Радио 1".

Как отмечает источник, стиральные машины показали один из самых высоких спросов – он увеичился на целых 254 процента.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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