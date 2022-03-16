Кому жаловаться на облюбовавших подъезд бездомных: юрист дала совет

Лучше всего обратиться в письменной форме, считает эксперт

Жительница Котельников обратила внимание на бездомных людей, которые облюбовали себе один из подъездов в микрорайоне Южный. Появление новых "жильцов" стали теперь постоянным делом по ночам. После себя бездомные граждане оставляют грязь, мусор и неприятный запах. Многие жильцы жалуются на пропадающие коврики.

Автор поста устроила в комментариях дискуссию. Кто-то решил, что люди сами виноваты – мол, отгородились от всех и не могут сами решить проблему, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Юристы же утверждают, что нужно обращаться с заявлением в полицию. Только не к участковому, а прямиком в отделение, где могут выдать книгу учета сообщений о правонарушителях (КУСП). Форма заявления – свободная. Лучше всего написать групповое заявление. Далее в деле могут разбираться участковые. Если с мертвой точки не сдвинулось – жалуйтесь в прокуратуру.

Источник: ВКонтакте • Требует проверки
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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