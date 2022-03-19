Ополчившуюся на Россию Сердючку загнали в подвал

Ополчившуюся на Россию Сердючку загнали в подвал
Верка Сердючка. Фото: Maxim Burlak/www.globallookpress.com
Музыкант переживает не самые лучшие времена

Российские и украинские артисты переживают не самые простые времена. Некогда им удавалось устраивать аншлаги, а сегодня звезды удаляются из социальных сетей и уходят в подполье.

Музыкальный критик Алексей Остудин заявил, что ситуация ужасна для артистов: до недавних пор у них легко получалось зарабатывать очень хорошие деньги. Но не столько из-за особенностей музыкального рынка, сколько из-за качественного и интересного продукта их творчества. 

Все артисты довольно тесно связаны друг с другом. К примеру, Валерий Меладзе – гражданин России, а вот его брат Константин давно живет в Киеве, поэтому основную часть жизнь он провел на Украине. Непростые времена переживает и Андрей Данилко.

Верка Сердючка сейчас сидит в подвале собственного дома в Киеве, уверяет Остудин. Реакция на происходящие события у украинских звезд понятна. Вероятнее всего, в ближайшие годы точно не стоит ожидать визита Сердючки в Россию с концертами. Недавно настроенные пророссийски селебрити, отметил Остудин, теперь на Украине меняют собственную точку зрения. Времена изменились.

Данилко выражает полную солидарность политическому руководству Украины – те его, кстати говоря, довольно неплохо знают, учитывая профессиональное прошлое Владимира Зеленского. 

Что касается прокатчиков сцены, то им особой разницы нет, из какой страны приехал артист. Потому как деньги – основная цель у акул массовой культуры. Речь идет об обычных бизнесменах. Теперь им, кажется, придется попотеть, чтобы кого-то найти – учитывая, что и люди перестают покупать билеты.

А сам Данилко заявил, что звезды бегут из России, боясь остаться в стране из-за своих непопулярных политических взглядах.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Частное решение трех европейских лидеров по Украине вызвало в ЕС "скрежет зубов" - СМИ

Официальным лицам придется объясняться перед коллегами за свою авантюру

Ведьма Елена Голунова предрекла миру тяжелые испытания в 2022 году

Яновидящая увидела смерти людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей