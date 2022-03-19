Музыкант переживает не самые лучшие времена

Российские и украинские артисты переживают не самые простые времена. Некогда им удавалось устраивать аншлаги, а сегодня звезды удаляются из социальных сетей и уходят в подполье.

Музыкальный критик Алексей Остудин заявил, что ситуация ужасна для артистов: до недавних пор у них легко получалось зарабатывать очень хорошие деньги. Но не столько из-за особенностей музыкального рынка, сколько из-за качественного и интересного продукта их творчества.

Все артисты довольно тесно связаны друг с другом. К примеру, Валерий Меладзе – гражданин России, а вот его брат Константин давно живет в Киеве, поэтому основную часть жизнь он провел на Украине. Непростые времена переживает и Андрей Данилко.

Верка Сердючка сейчас сидит в подвале собственного дома в Киеве, уверяет Остудин. Реакция на происходящие события у украинских звезд понятна. Вероятнее всего, в ближайшие годы точно не стоит ожидать визита Сердючки в Россию с концертами. Недавно настроенные пророссийски селебрити, отметил Остудин, теперь на Украине меняют собственную точку зрения. Времена изменились.

Данилко выражает полную солидарность политическому руководству Украины – те его, кстати говоря, довольно неплохо знают, учитывая профессиональное прошлое Владимира Зеленского.

Что касается прокатчиков сцены, то им особой разницы нет, из какой страны приехал артист. Потому как деньги – основная цель у акул массовой культуры. Речь идет об обычных бизнесменах. Теперь им, кажется, придется попотеть, чтобы кого-то найти – учитывая, что и люди перестают покупать билеты.

А сам Данилко заявил, что звезды бегут из России, боясь остаться в стране из-за своих непопулярных политических взглядах.