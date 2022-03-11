Мужчину также сильно расстраивает волна русофобии в Европе

Известный российский продюсер Сергей Лавров высказался против звезд, которые начали осуждать внешнюю политику России. По его словам, все эти знаменитости стали известными и состоятельными только благодаря этой стране.

"Без России и без эфиров на телевидении завтра же этих артистов забудут", – заявил продюсер.

В частности, Лаврова возмутило поведение Меладзе, Сердючки, Бадоева, Потапа и Насти и Барских. По мнению музыкального продюсера, каждый из них сделал себе огромное состояние и имя именно в России. Он почитал неприемлемым осуждать страну, которая кормила их долгое время. Продюсер добавил, что задача артиста – поддерживать людей и военных и нести в мир добрую энергетику.

Лавров также считает, что звезды, которые начали уезжать за границу, никому там не нужны, и деньги они могут заработать только в России. Продюсер подытожил, что сейчас все сняли маски и показали, что из себя представляют.

Сергей Лавров высказался и по поводу волны русофобии в Европе – там от работы начали массово отстранять российских деятелей моды и искусства, таких как Нетребко, Гергиева и Юдашкина. Продюсера сильно огорчает этот факт. Он посчитал, что запретить русскую классику невозможно и выразил надежду на то, что подобное поведение со стороны Европы скоро закончится.

Ранее бывший продюсер группы Smash!! Леонид Дзюник обрушил на Лазарева целый шквал критики за его высказывания о ситуации на Украине.