Юморист Слепаков без объяснений покинул Россию

Юморист Слепаков без объяснений покинул Россию
Семен Слепаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знакомые комика рассказали об его отъезде

Семен Слепаков в начале марта перестал делиться публикациями в своем Instagram. Теперь от его знакомых поступила информация, что комик покинул территорию Россию и уехал в Израиль.  

О целях и сроках поездки артиста ничего неизвестно. Перед тем, как перестать вести социальные сети, Слепаков сначала записал большое видеообращение с призывом остановить спецоперацию России на Донбассе. После этого комик выложил еще один пост, в котором выразил надежду на скорый мир. 

Напомним, что Семен Слепаков является одним из самых дорогих юмористов в России. Чтобы комик выступил на корпоративе, необходимо будет потратить на это не мене 30 тысяч евро. Свою известность бард получил после участия в КВН. Он был капитаном команды "Сборная Пятигорска". После этого долгое время Слепаков работал в Comedy Club. 

Сам артист не раз говорил о том, что любит ездить в Израиль. Ходят даже слухи, что Слепаков входит в еврейский конгресс, куда его устроили родственники. 

В последнее время отъезд в Израиль приписывают многим российским знаменитостям. Так, ходят слухи о том, что Пугачева и Галкин переехали в эту страну. Сама Примадонна, однако, данную информацию опровергла и заявила, что каникулы, отпуск и лечение не являются эмиграцией. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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