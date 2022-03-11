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Семен Слепаков в начале марта перестал делиться публикациями в своем Instagram. Теперь от его знакомых поступила информация, что комик покинул территорию Россию и уехал в Израиль.
О целях и сроках поездки артиста ничего неизвестно. Перед тем, как перестать вести социальные сети, Слепаков сначала записал большое видеообращение с призывом остановить спецоперацию России на Донбассе. После этого комик выложил еще один пост, в котором выразил надежду на скорый мир.
Напомним, что Семен Слепаков является одним из самых дорогих юмористов в России. Чтобы комик выступил на корпоративе, необходимо будет потратить на это не мене 30 тысяч евро. Свою известность бард получил после участия в КВН. Он был капитаном команды "Сборная Пятигорска". После этого долгое время Слепаков работал в Comedy Club.
Сам артист не раз говорил о том, что любит ездить в Израиль. Ходят даже слухи, что Слепаков входит в еврейский конгресс, куда его устроили родственники.
В последнее время отъезд в Израиль приписывают многим российским знаменитостям. Так, ходят слухи о том, что Пугачева и Галкин переехали в эту страну. Сама Примадонна, однако, данную информацию опровергла и заявила, что каникулы, отпуск и лечение не являются эмиграцией.
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