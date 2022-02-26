Водная блокада Крыма официально закончилась

Водная блокада Крыма официально закончилась
Фото: pixabay.com
Об этом сообщил Аксенов

Российские военные ликвидировали дамбу, сооруженную на Украине для перекрытия подачи воды в Крым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

Водная блокада Крыма закончилась спустя восемь лет. После возвращения Крыма в состав России Северо-Крымский канал был перекрыт украинской стороной.

Подрыв дамбы совершили военные инженеры Черноморского флота. После завершения очистных работ подача воды в населенные пункты Херсонской области Украины и Крыма будет восстановлена. 

Источник: РИА "Новости"
Роман ИГНАТОВ
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