Об этом сообщил Аксенов

Российские военные ликвидировали дамбу, сооруженную на Украине для перекрытия подачи воды в Крым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова.

Водная блокада Крыма закончилась спустя восемь лет. После возвращения Крыма в состав России Северо-Крымский канал был перекрыт украинской стороной.

Подрыв дамбы совершили военные инженеры Черноморского флота. После завершения очистных работ подача воды в населенные пункты Херсонской области Украины и Крыма будет восстановлена.