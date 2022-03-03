Она уже добралась до города Армянска, расположенного на севере полуострова

Северо-Крымский канал самотеком заполняется днепровской водой, поступающей с территории Украины. В соцсетях пользователи распространяют соответствующие видео.

По словам председателя Госкомводхоза Крыма Игоря Вайля, вода уже дошла до Армянска, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" в четверг, 3 марта.

Кустарная украинская дамба, насыпанная на канале в Херсонской области, была уничтожена еще 26 февраля ВС России, напоминает автор аккаунта "Русская Весна Z". посту также приложены видео и несколько снимков.