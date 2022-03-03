Северо-Крымский канал самотеком начал заполняться водой - видео

Она уже добралась до города Армянска, расположенного на севере полуострова

Северо-Крымский канал самотеком заполняется днепровской водой, поступающей с территории Украины. В соцсетях пользователи распространяют соответствующие видео.

По словам председателя Госкомводхоза Крыма Игоря Вайля, вода уже дошла до Армянска, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" в четверг, 3 марта.


Кустарная украинская дамба, насыпанная на канале в Херсонской области, была уничтожена еще 26 февраля ВС России, напоминает автор аккаунта "Русская Весна Z".  посту также приложены видео и несколько снимков.


Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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