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Северо-Крымский канал самотеком заполняется днепровской водой, поступающей с территории Украины. В соцсетях пользователи распространяют соответствующие видео.
По словам председателя Госкомводхоза Крыма Игоря Вайля, вода уже дошла до Армянска, сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" в четверг, 3 марта.
Кустарная украинская дамба, насыпанная на канале в Херсонской области, была уничтожена еще 26 февраля ВС России, напоминает автор аккаунта "Русская Весна Z". посту также приложены видео и несколько снимков.
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