Советник Зеленского не увидел мобилизации армии союзника России для участия в спецоперации Москвы

У Киева нет данных, что Минск намерен принять участие в операции России на Украине. Об этом заявил на брифинге советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Трансляцию вел телеканал "Украина 24" на ютубе.

Таким образом, украинская сторона опровергла собственные утверждения в агрессивных намерениях белорусского лидера Александра Лукашенко.

По словам советника, в Киеве фиксируют множество информации о якобы вторжении Минска, она вся проверяется, но подтверждений этому нет.



"На сегодняшний день нет мобилизации в Белоруссии в том смысле, чтобы было достаточно для ее участия в боевых действиях на Украине. На сегодняшний день угрозы вторжения со стороны Белоруссии нет, как и нет информации о ее готовности принять участие в боевых действиях со стороны России", – подчеркнул пан Подоляк.

Он добавил, что белорусская сторона, конечно, предоставила свою инфраструктуру для ВС РФ, поскольку Минск является союзником Москвы, но не более того.

Советник Зеленского еще раз подчеркнул, что нет никакой угрозы прямого наземного вторжения армии Белоруссии в Незалежную.

Напомним, страны Запада вводят "адские" санкции против России в связи с проводимой ею спецопераци по защите ЛНР и ДНР, а также демилитаризации и денацификации Украины. Часть этих рестрикций достается и Белоруссии. Особенно это коснулось отлучения спортсменов от международных соревнований, которых скопом наказали вместе с россиянами.

