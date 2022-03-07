Это неизбежно: Украина признает Крым российским

Это неизбежно: Украина признает Крым российским
Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Новая власть Незалежной захочет сблизиться с Россией

Такое мнение выразил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фокс. Он напомнил, что полуостров – это территория нашей страны. Также ДНР и ЛНР признаны независимыми государствами и находятся под защитой РФ. На этом фоне становится совершенно ясно, что признание Украиной принадлежности Крыма неизбежно.

Фокс отметил, что нынешняя киевская власть практически в агонии. Скоро на смену ей придет новая. Вице-спикер полагает, что положение дел с ее приходом в корне изменится. Начнется сближение Москвы и Киева, стороны будут договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве.

"Я думаю, что это неизбежно", – подытожил Фокс.

Ранее эксперт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов признать Крым российским. Киеву практически нечего предложить Москве на переговорах. Поэтому украинской стороне придется соглашаться на условия РФ.

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Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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