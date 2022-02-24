Аксенов распорядился подготовить Северо-Крымский канал к подаче воды с Украины

Аксенов распорядился подготовить Северо-Крымский канал к подаче воды с Украины
Сергей Аксенов. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Крыму рассчитывают на решение проблемы водоснабжения уже к новому сельхозсезону

Военная операция на Украине всеобъемлюще решает вопрос безопасности России. Речь, в том числе, о проблеме дефицита воды в Крыму. Глава Крымской республики Сергей Аксенов дал понять, что уже скоро на полуострове возобновится подача воды из Днепра.

"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся",

– написал Аксенов в своем телеграм-канале в 11.25 мск 24 февраля. Он сообщил, что уже поручил руководителю Госкомитета Крыма по водному хозяйству и мелиорации Игорю Вайлю "готовить Северо-Крымский канал к приему воды".

До 2014 года потребности полуострова в пресной воде на 85% обеспечивал Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Киев перекрыл поставки днепровской воды, установив заградительные дамбы. В последние годы вопрос дефицита водоснабжения на полуострове решались за счет прокладки новых трубопроводов, бурения скважин и строительства опреснительных станций.

Военная спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Полеты гражданских самолетов, а также занятия в школах в приграничных районах России временно приостановлены. Все новости собраны здесь.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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