В Крыму рассчитывают на решение проблемы водоснабжения уже к новому сельхозсезону

Военная операция на Украине всеобъемлюще решает вопрос безопасности России. Речь, в том числе, о проблеме дефицита воды в Крыму. Глава Крымской республики Сергей Аксенов дал понять, что уже скоро на полуострове возобновится подача воды из Днепра.

"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся",

– написал Аксенов в своем телеграм-канале в 11.25 мск 24 февраля. Он сообщил, что уже поручил руководителю Госкомитета Крыма по водному хозяйству и мелиорации Игорю Вайлю "готовить Северо-Крымский канал к приему воды".

До 2014 года потребности полуострова в пресной воде на 85% обеспечивал Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Киев перекрыл поставки днепровской воды, установив заградительные дамбы. В последние годы вопрос дефицита водоснабжения на полуострове решались за счет прокладки новых трубопроводов, бурения скважин и строительства опреснительных станций.

Военная спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Полеты гражданских самолетов, а также занятия в школах в приграничных районах России временно приостановлены. Все новости собраны здесь.