На совести президента все разрушенные человеческие жизни, утверждает парламентарий

Член украинской партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь!", депутат Верховной Рады Илья Кива опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Нардеп заявил, что требует срочной отставки президента Украины, так как на совести последнего военная операция Российской Федерации, объявленная 24 февраля.

"Ты – тот, кто виновен в сегодняшнем кровопролитии. Ты – тот, кто виновен в гибели человеческой жизни. Ты – тот, кто привел мою страну к войне. Сегодня президент Зеленский должен, если у него есть хоть капля совести и здравого смысла, сложить с себя полномочия и уйти в отставку. В Украине должна быть сформирована группа переговорщиков, которая, сев за стол, может остановить сегодняшнюю войну и сохранить тысячи жизней. Другого пути нет", – высказался парламентарий.

А днем ранее Кива заявил, что происходящая на территории Украины спецоперация должна стать началом глобальных изменений, которые скоро дадут встряску всему миру. Ситуация уже давно вышла за рамки признанного независимым Россией Донбасса – речь идет об ответных действиях на политику Запада, который восемь лет назад получил в руки контроль над Украиной в результате государственного переворота.

До этого член "Оппозиционной платформы" раскритиковал украинское телевидение, заявив, что официальный Киев устраивает пропаганду насильственного отношения к русскоязычным среди населения и дает на это соответствующие установки. Таким образом Кива отреагировал на недавнюю потасовку, в которой оказался замешан его однопартиец Нестор Шуфрич.