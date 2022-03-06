Что произошло на Украине 6 марта: зявление Минобороны РФ

Что произошло на Украине 6 марта: зявление Минобороны РФ
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Военные уничтожили аэродром и установили контроль на населенными пунктами

За минувшие сутки российским войскам удалось массированным ударом поразить 61 объект военной инфраструктуры ВСУ. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Во время ударов были уничтожены 22 единицы вооружения и военной техники, ниходящиеся в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста. 

Российские военные вывели из строя аэродром воздушных сил Украины в Староконстантиновке. По заявлению Конашенкова, войскам ЛНР удалось взять под контроль восемь населенных пунктов, а ДНР – еще три. ВС России установили контроль над пятью в Донецкой области.

В Минобороны РФ отметили, что Народная милиция ДНР контролирует жилой квартал Старый Крым в Мариуполе. 

По словам Конашенкова, российские военные за последний день сбили 10 боевых самолетов и вертолетов Украины. Всего за все время спецоперации России были уничтожены 69 самолетов на земле и 24 в воздухе. С 24 февраля вооруженные силы РФ ликвидировалиболее 2 200 военных объектов на украинской территории. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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