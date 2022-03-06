Эрдоган на эмоциях поговорил с Путиным

Эрдоган на эмоциях поговорил с Путиным
Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Российский лидер обозначил условие прекращения спецоперации

Глава России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. По заявлению Кремля, турецкий лидер крайне эмоционально реагировал на риторику западных государств о российских лидерах. 

Главной темой общения двух глав стала спецоперация российских военных на Украине. Путин разъяснил, каких ключевых принципов и задач в этом вопросе придерживаются российские власти. Он отметил, что ВС России делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан. Удары наносятся только по военной инфраструктуре. 

При этом националистические и неонацистские формирования действуют с особой жестокостью и цинизмом, используя мирное население для собственной защиты. 

Путин подтвердил, что российская сторона готова к диалогу с украинской, а также с зарубежными партнерами, чтобы урегулировать конфликт. Он указал, что украинские силовики используют переговорный процесс для того, чтобы перегруппировать собственные силы – это, по заявлению президента России, является бесперспективным. 

По словам лидера, приостановка спецоперации возможна только "в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России". Он выразил надежду, что во время третьего раунда переговоров украинские власти проявят более конструктивный подход.

"Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей", – сообщается на сайте Кремля.

Обе стороны договорились поддерживать контакты на различных уровнях.

Источник: сайт Президента России ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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