Российский лидер обозначил условие прекращения спецоперации

Глава России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. По заявлению Кремля, турецкий лидер крайне эмоционально реагировал на риторику западных государств о российских лидерах.

Главной темой общения двух глав стала спецоперация российских военных на Украине. Путин разъяснил, каких ключевых принципов и задач в этом вопросе придерживаются российские власти. Он отметил, что ВС России делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан. Удары наносятся только по военной инфраструктуре.

При этом националистические и неонацистские формирования действуют с особой жестокостью и цинизмом, используя мирное население для собственной защиты.

Путин подтвердил, что российская сторона готова к диалогу с украинской, а также с зарубежными партнерами, чтобы урегулировать конфликт. Он указал, что украинские силовики используют переговорный процесс для того, чтобы перегруппировать собственные силы – это, по заявлению президента России, является бесперспективным.

По словам лидера, приостановка спецоперации возможна только "в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России". Он выразил надежду, что во время третьего раунда переговоров украинские власти проявят более конструктивный подход.

"Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей", – сообщается на сайте Кремля.

Обе стороны договорились поддерживать контакты на различных уровнях.