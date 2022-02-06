Известный блогер обратил внимание на мелочь, которую заметили не все

Украинский политик и журналист Анатолий Шарий обратил внимание на одну любопытную деталь, бросившуюся в глаза во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По мнению блогера, глава Незалежной столкнулся с настоящим унижением со стороны визави во время встречи, которая прошла 3 февраля в Киеве.

В своем YouTube-канале Шарий обратил внимание на следующую особенность в поведении лидеров двух стран, которые встретились для подписания соглашения о зоне свободной торговли. По кадрам автор ролика разобрал то, что "не заметил никто".

В частности, Анатолий указал, что турецкий лидер за все время дипломатической церемонии по подписанию соглашения ни разу не посмотрел на президента Украины. Хотя Зеленский временами кидал взгляды в сторону гостя.

Таким образом, считает Шарий, глава принимающего государства был публично унижен. И даже в тот момент, когда оператор "выхватил" Эрдогана, будто повернувшего голову в сторону визави, турецкий лидер смотрел вовсе не на Зеленского, пишет "Царьград". На деле же Эрдоган не обращал на коллегу практически никакого внимания – лишь во время диалога он смотрел на главу Незалежной.

"Он игнорирует его попытки поймать взгляд, что крайне заметно. Вроде бы мелочь, однако нет. Тот сидит с непроницаемым лицом", – уверен Шарий.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов раскритиковал Эрдогана, заявив, чо президент Турции "насыщает" украинские власти оружием, тем самым провоцируя их на военные действия и подстрекая к наступлению на Донбасс.