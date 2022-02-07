Макрон едет в Россию спасать Украину - СМИ

Макрон едет в Россию спасать Украину - СМИ
Эммануэль Макрон. Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / www.globallookpress.com
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Французский лидер Эммануэль Макрон решился на настоящую авантюру – президент считает себя способным на заключение "мирного соглашения" с российским коллегой Владимиром Путиным, с которым встретится 7 февраля.

Иностранные СМИ уверены, что в таком случае Макрон окажется "героем , предотвратившим нападение на Украину и вернувшим Европе статус крупного дипломата". Однако идеей фикс остается президентский срок – весной во Франции пройдут выборы на пост главы государства.  

"На выборах победу не одержать с внешней политикой, однако такое напоминание в статусе Макрона – деятеля международного уровня – позволит выделиться среди остальных кандидатов еще до начала кампании", – приводит Politico заявление эксперта по международным отношениям Сирила Брета.

Елисейский дворец же заявляет, что в повестке дня будет стоять восток Украины. Между тем Париж понимает, что Кремль желает увидеть прогресс в выполнении Минских соглашений, передает RT.

"Макрон попросит Путина отвести войска от границы с Украиной, а также предложит прекратить боевые действия в Черном море, Белоруссии и в морях у Шотландии. В Елисейском дворце уверены, что такие элементы Москва может смягчить. Союзники же воспримут эти действия сигналом деэскалации", – заявил один из представителей Елисейского дворца.

Однако Украиной тема встречи двух президентов не ограничивается: президент Франции также планирует обсудить с Путиным "новый порядок европейской безопасности", в котором Евросоюз бы играл определенную роль в урегулировании кризисных ситуаций на континенте и мог вести переговоры с российской стороной.

Читательские ряды во Франции же обвинили Макрона в заискивании перед Белым домом.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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