Анкара и Киев договорились расширить производство турецких БПЛА в Незалежной

Накачивая Украину оружием в нынешней сложной ситуации Анкара занимается провокацией и подстрекательством киевского режима, и не осознавать этого турецкие власти не могут.

С таким комментарием выступил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов по поводу итогов сегодняшнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в гости к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.



Ранее в четверг, 3 февраля, глава Незалежной сообщил о заключенном сторонами соглашении, которое позволит расширить производство беспилотников компании Bayraktar в соборной.

"В этой обстановке насыщение Украины оружием само по себе является провокацией, элементом подстрекательства. Не понимать этого в Анкаре не могут, но все равно делают, что печально", – цитирует РИА "Новости" сенатора.

Климов отметил, что шаги турецкой стороны вполне объяснимы – Эрдоган пытается решить финансовые вопросы в Республике, напомнить о себе на мировой арене, продвинуть вооружение отечественного производства. Кроме того, Турция хотела бы стать "участником этой большой игры", считает политик.

Сенатор подчеркнул, что все поставляемое западниками Киеву оружие лишь усиливает риск самопроизвольного или при участии провокаторов начала конфликта в Донбассе.

"Ястребы" в Киеве могут дать команду использовать эту ситуацию", – заметил член Совфеда.

Добавим, на совместном брифинге после переговоров Эрдоган снова повторил свою мантру, что не признает Крым частью России и поддержал суверенитет и целостность Незалежной. Также он снова выразил готовность Турции принять у себя "саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне" для прекращения кризиса между Украиной и Россией, передает УНИАН.

Напомним, ранее сегодня Эрдоган приветствовал почетный караул ВСУ бандеровским националистическим кличем.

