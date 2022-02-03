Предприниматели из Незалежной вынуждены искать пути для выживания бизнеса

Украина закупает у России продукты несмотря на то, что Киев запретил местным предпринимателям вести бизнес с РФ, навесив на страну клеймо "агрессора". Как заметил политический аналитик Павел Шипилин, политика политикой, а есть населению что-то надо.

По его данным, Незалежная за год потребляет 140 тыс тонн гречневой крупы, причем большую часть продукта она закупает у России. Кроме того, страна приобретает у северного соседа огурцы и другие овощи, сказал эксперт изданию "Народные новости".

Шипилин указал на причины безумной политики украинских властей. Он напомнил, как после госпереворота в 2014 г. постмайданные деятели сами отказались от российского рынка, хотя именно на него была завязана практически вся экономика соборной, и пустились вскачь "интегрироваться" в Европу.

Но государствам Старого света украинские товары оказались не ко двору, а экономические связи с РФ постепенно стали разрушаться. И вот сегодня некогда бывшая житницей СССР республика вынуждена закупать продовольствие у соседей.

По словам политолога, поставленный в жесткие условия украинский бизнес, несомненно, будет искать "тропинки и пути" для выживания, поскольку и деваться особо некуда.

"Негде брать гречку с огурцами, негде брать сало. Так будет еще долго. Украина еще будет трепыхаться, народ будет разбегаться туда, где все есть и где все в порядке с экономикой", – подчеркнул Шипилин.

Напомним, в ноябре 2021 года украинский портал EastFruit сообщил сенсационную новость – впервые в истории Незалежная заключила контракт на импорт свежих огурцов из России. Причиной тому специалисты назвали упадок аграрной отрасли в республике из-за целого ряда факторов, в том числе, связанного с удорожанием электроэнергии.

Что касается сала, что в стране такой же упадок наблюдается и в животноводстве. Так, согласно информации Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), по итогам 2021 года страна увеличила импорт свинины до 40,66 тыс. тонн, что на 45% больше, по сравнению с 2020-ым.

