На Украине отказались говорить с Донбассом лицом к лицу

продолжениеЕвропа отомстит Украине за "троянскую свинью" - эксперт
Местный МИД продолжает сыпать агрессивными высказываниями

Многие эксперты указывают на то, что только прямой и открытый диалог киевских властей с донбасскими республиками способен стабилизировать ситуацию на юго-востоке Незалежной. Однако на Украине всячески отнекиваются от таких разумных действий.

Как отмечает телеканал RT, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в очередной раз объявил, что представители киевского режима не собираются разговаривать с ЛНР и ДНР. При этом высокопоставленного украинца не смущает, что именно такой диалог предусмотрен Минскими договоренностями.

Кроме того, на Украине не прекращают утверждать, что Крымский полуостров якобы принадлежит Незалежной и должен быть включен в ее состав. Впрочем, в СНБО Украины уже отказались от идеи захватить республику военным путем, передает телеканал "360".

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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