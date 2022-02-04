Страны ЕС не откажутся от связей с Россией, но и не простят Незалежной краха устоявшегося мироустройства

Украинский вопрос вбивает клин между западным странами. Европейские тяжеловесы оказываются по одну сторону конфликта, США и Великобритания – по другую. Все идет к тому, что либеральный Запад не сможет преодолеть раскол. При этом там не забудут, что именно из-за Киева рухнуло нынешнее мироустройство, считает президент Ассоциации развития публичной дипломатии "Будущее страны" Юрий Кот.

По его оценке, Украина станет для Запада "троянской свиньей". США и Великобритания под предлогом помощи Украине настаивают, чтобы Евросоюз разорвал связи с Россией. Но в странах ЕС понимают, что это обернется крахом для них. И если Брюссель уступит англосаксам, многие члены Евросоюза решат действовать в дальнейшем самостоятельно.

"В случае разрыва отношений с Россией из-за Украины некоторые страны Европы будут искать личные контакты с Кремлем. Ну а судьба Украины в этом смысле вообще незавидна. За такую подлость по отношению к Европе она получит ненависть и месть в лучших европейских традициях",

– приводит РИА ФАН мнение Юрия Кота. По его оценке, поддержка США и Великобритании в этом случае Украине мало помогут: они от нее далеко. Ближайшие соседи-страны ЕС куда важнее для экономики Незалежной, и если они от нее отвернутся, ее ждет крах.

Ранее американский генерал сделал выговор Германии за отказ следовать примеру США и НАТО в решении "украинского вопроса". При этом даже простые граждане на Западе замечают странность: сами украинцы не верят в агрессию России, о которой постоянно говорят в Лондоне и Вашингтоне. И пока западные политики строят планы отражения мифического российского вторжения, Незалежная наращивает торговые связи с РФ.